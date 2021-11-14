İran devlet medyasındaki haberlere göre Basra Körfezi kıyısındaki eyalette öğleden sonra peş peşe meydana gelen iki deprem sonrası yetkililer, tsunami tehlikesi olmadığı açıklamasını yaptı.

2 ölü, 17 yaralı

Çevre iller ve komşu ülkelerde de hissedilen depremin ardından birçok evde hasar oluştu. Depremde 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği kaydedilirken halkın büyük bölümünün evlerine girmediği, dışarıda beklediği aktarıldı.

Bu arada Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de yardımcısı Muhammed Muhbir'e deprem bölgesine gitme talimatı verdi.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi civarında bugün öğleden sonra 1 dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.