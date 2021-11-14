Venezuela'nın başkenti Caracas'ta "Çocuk ve Gençlik Orkestraları"ndan binlerce müzisyen bir araya geldi.

Bu dev orkestra, Rus besteci Pyotr İlyiç Tchaikovsky'nin "Slav Marşı" eserini çaldı.

12 bin kişilik orkestra

12 bin kişilik orkestrayı, Venezuela Orkestrası Şefi Andres David Ascanio yönetti. Eserin icrası 12 dakika sürdü.

[Fotoğraf: AP]

Konser, "dünyanın en büyük orkestrası" alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday oldu.

Rekor Rusya'daydı

"Dünyanın en büyük orkestrası" rekoru Rusya'da.Saint Petersburg kentinde bir araya gelen 8 bin 97 müzisyenin yer aldığı konser 10 dakika sürmüştü.

Venezuela'nın yeni rekorun sahibi olup olmadığı 10 gün içinde netleşecek.

