Sırbistan Sputnik V aşısı üretecek
Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Sırbistan'da üretilmesi için anlaşma yapıldı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü arasında Sputnik V aşısının Sırbistan'da üretilmesine yönelik anlaşmaya varıldı.
Bakan Nenad Popovic, Sırbistan halkının sağlığını korumak adına verdiği destekten dolayı Rusya'ya teşekkürlerini ileterek Torlak Enstitüsü'nde gerçekleşecek üretimin, Güney Avrupa ülkelerine aşı dağıtımında yeni perspektifler açacağını söyledi.
RDIF Başkanı Kirill Dimitriev de Sırbistan'ın Sputnik V aşısının kullanımını onaylayan ilk ülkeler arasında yer aldığını anlatarak aşının Sırbistan'da üretilmesinin lojistik anlamında kolaylık sağlayacağına ve ülkedeki aşılama faaliyetlerini hızlandıracağına dikkat çekti.
Üretim mayıs ayında başlayacak
Sırbistan aşıyı üretecek ilk Güney Avrupa ülkesi oldu. Aşının üretimine mayıs ayında başlanacak.
Sputnik V aşısının ilk dozları Sırbistan'a 30 Aralık 2020'de ulaşmış, aşılama faaliyetlerine ise 6 Ocak'ta başlanmıştı.
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