Kosova ile Sırbistan liderleri, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde, Avrupa Birliği aracılığıyla bir araya geldi.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de yer aldığı 12 saatlik görüşmede iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin plan konusunda anlaşmaya varıldı.

"İki ülke yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt etti"

Borrell anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kosova ve Sırbistan'ın ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını ilan edebilirim. Her iki taraf da anlaşmanın tüm maddelerine uymayı ve tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ettiler."

"Görüşme yapıcıydı, bir çeşit anlaşmaya vardık"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirterek, "Bir çeşit anlaşmaya vardık" dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de temel anlaşmanın uygulanmasına rehberlik edecek bir metin üzerinde uzlaşıldığını belirtti. Sırbistan'ın anlaşmayı imzalamasının Avrupa Birliği'nin görevi olduğunu dile getirdi.

Sırbistan, 2008 yılında bağımsızlığını tek taraflı ilan eden Kosova'yı tanımıyor. İki taraf arasında aralık ayında Kosova hükümetinin yerel Sırplara resmi kimlik, ehliyet ve plaka verilmesini öngören yasal düzenlemesi ve eski bir Sırp polis memurunun gözaltına alınması sebebiyle gerilim tırmanmıştı.