İsveç Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından, 2014-2018 yılları arasında en çok silah ihraç eden ve en çok silah satın alan ülkelerin raporu yayınlandı.

Türkiye, 2014-2018 döneminde 2009-2013 dönemine kıyasla silah ihracatını yüzde 170 arttırırken, dünyada da aynı dönemde silah ticareti yüzde 7,8 artış gösterdi.

İlk sırada yüzde 36 ile ABD var

Dünya silah piyasasının ilk sırasını, yüzde 36 pay ile ABD aldı. İkinci sıradaki Rusya yüzde 21, üçüncü sıradaki Fransa yüzde 6,8, dördüncü sıradaki Almanya yüzde 6,4, beşinci sıradaki Çin ise yüzde 5,2 paya sahip.

Silah satışında ilk beş sırayı oluşturan ülkeler dünya silah ticaretinin dörtte üçünü oluşturuyor.

En çok silah alan ülke Suudi Arabistan

En çok silah alan ülke ise yüzde 12 oranı ile Suudi Arabistan olurken, ikinci sırayı 9,5 oranı ile Hindistan, üçüncü sırayı yüzde 5.1 oranı ile Mısır, dördüncü sırayı yüzde 4,6 oranı ile Avustralya, beşinci sırayı ise yüzde 4.4 oranı ile Cezayir aldı.

ABD'den 98 ülkeye silah ihracatı

İsveç Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) uzmanı Aude Fleurant, ABD’nin silah satışında liderliğini daha da güçlendirerek dünyanın 98 ülkesine silah sattığını açıkladı.

ABD son beş yılda satışlarını yüzde 29 arttırarak silah piyasasının yüzde 36’sını elinde tuttuyor.

Kaynak: SIPRI



