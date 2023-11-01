Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.11.2023 20:00

Sınır Tanımayan Doktorlar: Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi hizmet vermeyi durdurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin yakıt sıkıntısı ve tesise yönelik saldırılar nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurduğunu bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi hizmet vermeyi durdurdu

MSF, X sosyal medya platformundan Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkezin faaliyetlerinin durmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in 30 Ekim'de Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle tesisin üçüncü katında ciddi hasar oluştuğu belirtilen paylaşımda, saldırı sırasında hastaların zemin kata sığınması nedeniyle hiçbir hastanın zarar görmediği belirtildi.

Paylaşımda, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı ve tesisi etkileyen çok sayıda saldırı nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurdu. Burası Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi olabildiği tek devlet hastanesi ve artık onlarca kanser hastasının hayatı ciddi risk altında" ifadeleri yer aldı.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi faaliyetlerini durdurdu
Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi faaliyetlerini durdurdu

İsrail'in, hastanelere enerji sağlamak için gerekli olan yakıtın Gazze'ye girişini engellemeye devam ettiği belirtilen paylaşımda, bu süreçte hastanelere ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sürdüğü vurgulandı.

Paylaşımda, "Uluslararası insancıl hukukun bir yükümlülüğü olarak tıbbi tesislerin, sağlık personelinin ve hastaların korunması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Öte yandan Gazze'ye acilen su, gıda, yakıt, tıbbi malzeme ve yeterli insani yardımın girmesine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail saldırıları nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Uluslararası Af Örgütü: Gazze halkı tam bir iletişim kesintisi içinde sıkışıp kalmış durumda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:30
Çin, İsral'in Gazze'de mülteci kamplarına düzenlediği saldırıları kınadı
20:28
İtalya Başbakanı Meloni'ye Rus komedyenler tarafından telefon şakası yapılmış
20:26
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Siyonistlerin ve destekçilerinin işlediği suçlar listesine eklenen bir başka yüz karası
20:34
Blinken Türkiye'ye geliyor
20:05
Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
20:04
Tekirdağ'da yolcu treninin çarptığı kadın öldü
Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
İsrail ekmek almak isteyen sivilleri vurdu
İsrail ekmek almak isteyen sivilleri vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ