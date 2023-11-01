Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi faaliyetlerini durdurdu

Filistin Sağlık Bakanı Mai Kilah, Gazze'deki Nitzarim yakınlarındaki Türkiye Filistin Dostluk Hastanesinin yakıtının bitmesi ve iki kez bombalanması nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu söyledi.

Ayrıca Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde de 24 saatten az yakıt kaldığı konusunda uyardı.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalaması sonucu ağır hasar almıştı.

Filistin'in en büyük hastanelerinden, Gazze'deki tek kanser hastanesi

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi’nin doğusunda, İsrail ordusunun sabah saatlerinde karadan girip geri çekildiği bölgeye yakın bir yerde bulunuyor.

Gazze Şeridi’nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane özelliği taşıyan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin’in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.