İran: Siyonist rejim sivilleri öldürmeye devam ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortak basın toplantısı düzenliyor.

Abdullahiyan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'ye, Gazze halkının tehcirine karşı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir.

Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor.

Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse, sonuçları çok ağır olacaktır, destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir







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