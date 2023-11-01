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Dünya
AA 01.11.2023 13:40

Ürdün’den vatandaşlarına Lübnan’a seyahat uyarısı

Ürdün, bölgedeki "istisnai koşullardan" dolayı vatandaşlarına Lübnan’a seyahat etmelerinden kaçınmalarını tavsiye etti.

Ürdün’den vatandaşlarına Lübnan’a seyahat uyarısı
[Fotoğraf: Getty]

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, “Dışişleri Bakanlığı, Ürdün vatandaşlarına bu dönemde kesinlikle gerekli olmadığı müddetçe kardeş ülke Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyor.” açıklamasını yaptı.

"Bölgenin genel olarak tanık olduğu istisnai koşulların göz ardı edilemeyeceği" kaydedilen açıklamada, seyahat uyarısının Lübnan’daki resmi makamların açıkladığı hazırlıklara ve acil durum planlarına dayanarak yapıldığı aktarıldı.

Gazze her gün depremi yaşıyor...
Gazze her gün depremi yaşıyor...

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail, Gazze'deki mülteci kamplarını hedef aldı
İsrail, Gazze'deki mülteci kamplarını hedef aldı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nden yardım çağrısı
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nden yardım çağrısı

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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