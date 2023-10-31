İsrail, Gazze'deki mülteci kamplarını hedef aldı

İsrail, saldırılarının 25'inci gününde, daha önce "Tahliye edilsin" diye tehdit ettiği Cibaliye Kampı çevresini yoğun bombardıman altına aldı.

Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin Müdürü, kampa düzenlenen saldırılarda en az 100 Filistinlinin öldüğünü, 150'den fazla Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

6 ABD yapımı bombayla saldırıldı

Gazze Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin "Cibaliye'de korkunç bir katliam oldu" ifadesini kullandı.

Can kaybının, El Ehli Baptist Hastanesi saldırısına yakın olabileceği belirtildi.

Cibaliye Sivil Savunma Direktörü, "Cibaliye tamamen yok oldu, 6 ABD yapımı bombayla saldırıldı, her biri bir ton ağırlığında" dedi.

İsrail, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuş, saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmişti.

Şati Mülteci Kampı'na da bomba yağdı

İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı saldırısının ardından Gazze'nin güneyindeki Nuseyrat'ta 24 daireden oluşan bir binayı vurdu.

İlk belirlemere 45 kişi öldürüldü. Enkazdan kurtarılan yaralılar Aksa Hastanesi’ne kaldırıldı.

İsrail'in bir diğer hedefi de Gazze kıyısındaki Şati Mülteci Kampı oldu.

Yerel kaynakların Filistin haber ajansı WAFA'ya verdiği bilgiye göre, kamptaki bir eve düzenlenen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

35 gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.