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Dünya
AA 01.11.2023 19:44

Guterres: İsrail'in sivilleri öldürmesini kınıyorum

BM Genel Sekreteri Guterres'in İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı karşısında dehşete düştüğü ve tüm sivillerin öldürülmesini kınadığı duyuruldu.

Guterres: İsrail'in sivilleri öldürmesini kınıyorum
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyma çağrısını yenilediğini aktaran Dujarric, orantılılık ve önlem alma prensiplerine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Dujarric, "Genel Sekreter, şiddetle tüm sivillerin öldürülmesini kınıyor." diyerek tüm taraflara şiddeti sonlandırma çağrısında bulundu.

Guterres'in tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın sevkiyatının kolaylaştırılması talebini yinelediğini belirten Dujarric, "Genel Sekreter, Gazze'de artan gerginlik ve İsrail'in aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlileri öldüren yoğun nüfuslu Cibaliya Mülteci Kampı'nın yerleşim yerlerine yönelik hava saldırıları karşısında dehşete düşmüş durumda." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

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