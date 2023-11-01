Almanya: İsrail'in Hamas'a karşı mücadelesinde orantılı olması gerekiyor

Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "İsrail dün Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı ve yüzlerce ölü ve yaralı var. Alman hükümeti bunu kınıyor mu ve bu eylemi orantılı görüyor mu?" sorusu üzerine, bu saldırıyı medyadan takip ettiğini ve ölü sayısı gibi bilgilerin henüz belirsiz olduğunu söyledi.

İsrail'in Hamas'a karşı uluslararası hukuk çerçevesindeki meşru savunma hakkını uygularken sivil halkın korunmasının ön planda olması gerektiğine işaret eden Fischer, "Hamas'a karşı mücadelenin orantılı şekilde yürütülmesi elzemdir" dedi.

İsrail kaynaklarına göre saldırının hedefinin mülteci kampında ya da onun altındaki tünel sisteminde bulunan üst düzey bir Hamas lideri olduğunu belirten Fischer, Gazze'deki durumu da yakından takip ettiklerini ve oradaki sivil halkın içinde bulunduğu zor durumdan büyük endişe duyduklarını vurguladı.

Sözcü Fischer, "Hamas'ın sivil halkı kalkan olarak kullandığını" ileri sürdü.