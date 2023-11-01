Uluslararası Af Örgütü: Gazze halkı tam bir iletişim kesintisi içinde sıkışıp kalmış durumda

İngiltere merkezli örgütün, X platformundan yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde zaten kuşatma altında olan Filistinliler, şimdi de tam bir iletişim kesintisi içinde sıkışıp kalmış durumdalar" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'ye giren insani yardımın, internet ve telekomünikasyon altyapısını yeniden kurmak için gerekli malzemeleri içermesi gerektiğinin altı çizildi.

Gazze'deki bu kesintinin, evlere ve sivil bölgelere ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıların ve kritik iletişim altyapısı dahil sivil altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesinin ardından geldiği kaydedilen açıklamada, söz konusu iletişim kesintisinin, acil servislerin müdahalesinin engellenmesine, Gazze içindeki ve dışındaki ailelerle bağlantı kurulamamasına ve ihlallerin belgelenmesinde zorlukların artmasına yol açacağı belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Gazze Şeridi ve İsrail'deki çatışmanın tüm taraflarına "acil ateşkes çağrısı" yinelendi.

Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini bildirmişti.