Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail saldırıları nedeniyle Aksa Hastanesi’ndeki çalışanlarını tahliye ediyor

MSF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Gazze’nin orta kesiminde süren çatışmalar ve İsrail’in MSF’nin çalıştığı Aksa Hastanesi çevresinin tahliye edilmesi ilanları dağıtmasının ardından, MSF’nin çalışan ve ailelerini bölgeden tahliye etme konusunda zor bir karar aldığı belirtildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinin duvarına önceki gün bir kurşun isabet ettiği belirtilen açıklamada, son günlerde insansız hava aracı ve keskin nişancı saldırılarının da hastanenin sadece birkaç yüz metre uzağında yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, MSF'nin Gazze'deki Acil Durum Koordinatörü Carolina Lopez’in, "İsrail'in, uluslararası insancıl hukuk uyarınca, Gazze'nin orta bölgesinde işleyen tek hastanede hala çalışan personel ve hastaları koruma yükümlülüğü olduğunu yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze’de hiç kimse ve hiçbir yerin güvende olmadığına dikkat çekilerek ateşkes çağrısında bulunuldu.

