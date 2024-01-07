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Dünya
AA 07.01.2024 14:45

Filistinli kız çocuğu İsrail saldırısında yaralanan annesinin elini bırakmadı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısında yaralanan annesinin elini getirildiği hastanede bile bırakmayan Filistinli küçük kızın görüntüsü yürek burktu.

Filistinli kız çocuğu İsrail saldırısında yaralanan annesinin elini bırakmadı
[Fotograf: AA]

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları bugünlerde orta kesim ve güneydeki Han Yunus'ta yoğunlaşmış durumda.

Filistinli kız çocuğu İsrail saldırısında yaralanan annesinin elini bırakmadı

İsrail güçlerinin gece ve sabah erken saatlerde düzenlediği saldırılarda hedef aldığı orta kesimde yer alan Deyr el-Belah'ta çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

Deyr el-Belah'taki saldırılarda yaralanan Filistinliler, bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Gözyaşları içinde annesinin elini tuttu

Sosyal medyada ise İsrail saldırısında yaralanan Filistinli anne ve kızının görüntüsü gündem oldu.

Filistinli kız çocuğu İsrail saldırısında yaralanan annesinin elini bırakmadı

Görüntüde yaralı bir Filistinli kadının ambulansla hastaneye getirildiği yer alıyor. Sedyede yatan yüzünde yaralar görülen annenin elini, yanındaki kız çocuğunun gözyaşları içinde bir an olsun bırakmadığı görülüyor.

İsrail ordusunun, gece boyu ve sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okul ile güneydeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk 16 Filistinli öldürüldü, 50 kişi yaralandı.

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