Açık 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2023 19:30

Singapur'dan Avustralya'ya giden uçak, bomba ihbarı üzerine geri döndü

Singapur'dan Avustralya'ya gitmek üzere yola çıkan bir uçak, alınan bomba ihbarının ardından Singapur Changi Havalimanı'na geri döndü.

Singapur'dan Avustralya'ya giden uçak, bomba ihbarı üzerine geri döndü
[Temsili fotoğraf: AA]

Singapur merkezli hava yolu şirketi Scoot'tan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Perth kentine giden uçak, Singapur Changi Havalimanı'ndan havalandıktan bir saat sonra bomba ihbarı aldı.

İhbarın ardından uçak, Singapur'a geri döndü.

Güvenlik önlemleri kapsamında uçağa havalimanına kadar Singapur Hava Kuvvetlerine ait bir jetin eşlik ettiği aktarılan açıklamada, 363 yolcu ve 11 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın Changi Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, uçağın havalimanına inmesinin ardından güvenlik kontrollerinin yapıldığı belirtilerek soruşturmanın sürdüğü gerekçesiyle olayla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

ETİKETLER
Singapur Avustralya
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze saldırısında iki aileden 44 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:10
ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'e desteğimiz çok sağlam
20:06
İsrail’in Gazze sınırında tank hareketliliği
20:02
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
20:04
İsrail, Lübnan sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurdu
19:40
Lübnan Müftüsü: İsrail, zalim batının desteğiyle Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı düzenliyor
19:30
İsrail'in Gazze saldırısında iki aileden 44 kişi hayatını kaybetti
Filistinliler BM binasına sığındı
Filistinliler BM binasına sığındı
FOTO FOKUS
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gazetecilerin sorusuna öfkelendi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gazetecilerin sorusuna öfkelendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ