Singapur'dan Avustralya'ya giden uçak, bomba ihbarı üzerine geri döndü

Singapur merkezli hava yolu şirketi Scoot'tan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Perth kentine giden uçak, Singapur Changi Havalimanı'ndan havalandıktan bir saat sonra bomba ihbarı aldı.

İhbarın ardından uçak, Singapur'a geri döndü.

Güvenlik önlemleri kapsamında uçağa havalimanına kadar Singapur Hava Kuvvetlerine ait bir jetin eşlik ettiği aktarılan açıklamada, 363 yolcu ve 11 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın Changi Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, uçağın havalimanına inmesinin ardından güvenlik kontrollerinin yapıldığı belirtilerek soruşturmanın sürdüğü gerekçesiyle olayla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.