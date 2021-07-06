Singapur'da araştırmacıların geliştirdiği akıllı köpük sayesinde robot el, yakındaki nesneleri algılayabiliyor.

Akıllı köpüğün diğer bir özelliği ise hasara uğradığında kendini onarabilmesi.

Kullanımına 5 yıl içerisinde başlanacak

Yapay köpük, oldukça esnek bir polimer. Robot elde kullanımı sırasında insanın dokunma hissine benzer bir sonuç alabilmek için araştırmacılar bu malzemeye mikroskobik boyutta metal parçacıklar yerleştirdi ve köpüğün yüzeyinin altına elektrot ekledi.

İki yıldan uzun sürede geliştirilen akıllı köpüğün kullanımına beş yıl içinde başlanması hedefleniyor.

Yapay zeka, askeri operasyonlarda kullanılıyor

Yapay zeka hayatın pek çok alanına entegre edilmeye çalışılırken, ülkeler ordularını güçlendirmek için de yapay zeka çalışmalarına hız veriyor.

İngiliz ordusu da, yapay zekayı ilk kez askeri tatbikatta kullandı.

Estonya'daki Bahar Fırtınası Tatbikatında kullanılan yapay zeka sistemi sayesinde çevre ve arazi hakkında askerlere bilgi sağlandı.

Bu yolla askeri operasyonun planlamasında zaman kazanıldı.

