Alman kamu yayıncısı ZDF kanalı Türkiye'nin elektrikli otomobili TOGG'u analiz eden bir habere yer verdi.

"Elektrikli otomotiv TOGG: Tesla ve Volkswagen ile rekabette mi?" başlıklı haberde, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu" mercek altına alındı.

"Sadece araba yapmıyoruz, Akıllı bir ürün yapıyoruz"

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Alman gazetecilerle sohbetinin ardından yayınlanan haberde, "Gelecek vaat eden bir otomotiv lokasyonu olarak Türkiye, uluslararası rekabete giriyor" yorumu yapıldı.

Haberde, Karakaş'ın "Sadece araba yapmıyoruz. Akıllı bir ürün yapıyoruz" sözleri de öne çıkarıldı.

"Tüketicilerin fikirlerine, istekleri ve beklentilerine cevap verecek bir otomobil planlaması yapıldığı" ifadelerine yer verildi.

TOGG'un gelecek yılın sonunda montaj bandından ineceği de vurgulandı.