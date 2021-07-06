Araştırma grubu Silah Şiddeti Arşivi'nin verilerine göre, ABD genelinde cumadan pazara 72 saat içinde en az 450 silahlı saldırı meydana geldi.

Toplam 150 kişi, 4 Temmuz kutlamaları sırasında yaşamını yitirdi.

Virginia, Norfolk'ta 3 genç ve 6 yaşındaki bir çocuğun vurulması da dahil, çok sayıda toplu silahlı saldırı oldu.

New York'ta 26 saldırıda 21 kişi öldü.

Şikago'daki silahlı saldırılarda vurulan 92 kişiden 18'i hayatını kaybetti. Yaralılar arasında 6 çocuk da bulunuyor. Kentte 60 kişi gözaltına alındı.

Dallas'ta da 2 silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.