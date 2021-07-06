Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Araştırma: ABD'deki bağımsızlık kutlamalarında 150 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamalarının bilançosu ağır oldu. Bir araştırmaya göre, 3 günlük tatil süresince 450'ye yakın silahlı saldırı yaşandı, 150 kişi hayatını kaybetti.
Araştırma grubu Silah Şiddeti Arşivi'nin verilerine göre, ABD genelinde cumadan pazara 72 saat içinde en az 450 silahlı saldırı meydana geldi.
Toplam 150 kişi, 4 Temmuz kutlamaları sırasında yaşamını yitirdi.
Virginia, Norfolk'ta 3 genç ve 6 yaşındaki bir çocuğun vurulması da dahil, çok sayıda toplu silahlı saldırı oldu.
New York'ta 26 saldırıda 21 kişi öldü.
Şikago'daki silahlı saldırılarda vurulan 92 kişiden 18'i hayatını kaybetti. Yaralılar arasında 6 çocuk da bulunuyor. Kentte 60 kişi gözaltına alındı.
Dallas'ta da 2 silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: ABD
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