Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'ın güneyinde enerji boru hattında patlama: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletinde enerji boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Huzistan'a bağlı Şuş kentinin Feth el-Mubin bölgesindeki doğal gaz ve petrol boru hattında öğleden sonra bir patlama meydana geldi.
İlk belirlemelere göre gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada 3 petrol ve doğal gaz uzmanı hayatını kaybetti. Patlama sonucu 4 kişi de ağır yaralandı.
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