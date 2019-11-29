Protestocular, ülkede 18 Ekim'de başkent Santiago'daki metro ücretine yapılan zamla başlayan gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu görme yetisini geçici olarak ya da tamamen kaybeden en az 232 kişiye destek için devlet başkanlığı sarayı önünde toplandı.

Eylemde Fabiola Campillai'nin, işe gitmek için otobüs durağında beklediği esnada yüzüne isabet eden göz yaşartıcı gaz kapsülü nedeniyle iki gözünde görme yetisini kaybettiği vurgulandı.

Öte yandan, eylemde "Şili'de itibarını istemen gözüne mal olabilir" yazılı bir pankart dikkati çekti.

Şili'de polisin göstericilere havalı silahla müdahale etmesi sonucu birçok kişinin görme yetisini kaybettiği bildirilmişti.

Sağlık yetkilileri, geçen ay polisin kullandığı havalı silah mermilerinin göstericilerin gözlerine isabet etmesi sonucu en az 230 kişinin görme yetisini geçici olarak ya da tamamen kaybettiğini, bunlardan 50'sinin protez göz kullanmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Emniyet Genel Müdürü Mario Rozas, güvenlik güçlerinin, sivillerin ve polislerin hayatlarının risk altında olduğu olağanüstü durumlar haricinde havalı silahlarını göstericilere karşı kullanamayacağını bildirmişti.

Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 18 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu binlerce kişi yaralanmıştı.

Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dileyerek, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş, kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler devam etmişti.

Hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle diktatör Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez, doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

Kaynak: AA