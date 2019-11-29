İran’da 15 Kasım’da benzin fiyatları bir gecede 3 katına çıkartıldı. Ardından başlayan gösteriler ülkenin birçok şehrine yayıldı.

Gösterilerde çok sayıda benzin istasyonu yakıldı. Birçok banka ve araç hasar gördü.

Bankaların yeniden onarılması ve verilen hasarın giderilmesi için 82 milyon dolarlık bir bütçe gerektiği açıklandı.

İran İç İşleri Bakanı Rahmani Fazla, olaylarda 731 bankanın zarar gördüğünü açıkladı. Bazıları tamamen yakıldı, bazılarının ise sadece camları ve tabelaları kırıldı.

Bunun dışında 34 ambulans, 9 dini merkez, 70 benzin istasyonu, 307 otomobil, 183 adet güvenlik güçlerine ait araç ve bin 76 motorsiklet zarar gördü.

Kaynak: TRT Haber