Şili'deki protestolar çatışmaya dönüştü29 Kasım 2019 Cuma 10:11 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 10:16
Şili'de metro ücreti zam yapılması ile başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Başkent Santiago'da göstericiler polisle çatıştı.
Şili'de metroyla ulaşıma zam yapılması ile başlayan protesto gösterileri bir aydan fazla süredir devam ediyor.
Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın kısa süre önce reform sözü vermesine karşın protestolar yatışmadı.
Son olarak başkent Santiago'da göstericiler ile polis çatıştı. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su ile müdahalede bulundu.
Bazı göstericiler yollarda ateş yakarak barikat kurdu.
Devlet Başkanı Pinero sokaklarda daha fazla polisin görev yapacağını ve kamusal altyapının korunması için silahlı kuvvetlere daha fazla yetki verileceğini açıkladı.
İnsan hakları grupları ise güvenlik güçlerini göstericilere karşı aşırı güç kullanmakla suçluyor.
Şili İnsan Hakları Enstitüsü'ne göre, protestolarda şimdiye kadar 26 kişi öldü, 13 binden fazla kişi yaralandı.
25 bin kişi de gözaltına alındı.
Kaynak: AA, Reuters