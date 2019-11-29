Şili'de metroyla ulaşıma zam yapılması ile başlayan protesto gösterileri bir aydan fazla süredir devam ediyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın kısa süre önce reform sözü vermesine karşın protestolar yatışmadı.

[Fotoğraf: Reuters]

Son olarak başkent Santiago'da göstericiler ile polis çatıştı. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su ile müdahalede bulundu.

[Fotoğraf: Reuters]

Bazı göstericiler yollarda ateş yakarak barikat kurdu.

[Fotoğraf: Reuters]

Devlet Başkanı Pinero sokaklarda daha fazla polisin görev yapacağını ve kamusal altyapının korunması için silahlı kuvvetlere daha fazla yetki verileceğini açıkladı.

[Fotoğraf: Reuters]

İnsan hakları grupları ise güvenlik güçlerini göstericilere karşı aşırı güç kullanmakla suçluyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Şili İnsan Hakları Enstitüsü'ne göre, protestolarda şimdiye kadar 26 kişi öldü, 13 binden fazla kişi yaralandı.

[Fotoğraf: Reuters]

25 bin kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA, Reuters