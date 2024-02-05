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Dünya
TRT Haber 05.02.2024 04:44

Şili'de orman yangınları 99 can aldı

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesimlerinde devam eden orman yangınları nedeniyle 99 kişi hayatını kaybetti. Yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ederken, ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Şili'de orman yangınları 99 can aldı
[Fotograf: AA]

Şili'nin orta ve güney kesimlerinde çıkan orman yangınları yayılıyor.
Yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Sadece Valparaiso'da 7 bin hektar alan yandı. Ülke genelinde 158 orman yangını ihbarı alındı. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Bazı kasabalarda tahliye işlemleri yürütülüyor. Ülkede, olağanüstü hal ilan edildi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik"

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