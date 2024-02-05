Şili'de orman yangınları 99 can aldı

Şili'nin orta ve güney kesimlerinde çıkan orman yangınları yayılıyor.

Yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Sadece Valparaiso'da 7 bin hektar alan yandı. Ülke genelinde 158 orman yangını ihbarı alındı. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Bazı kasabalarda tahliye işlemleri yürütülüyor. Ülkede, olağanüstü hal ilan edildi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik"