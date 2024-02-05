Belçika'da çiftçiler eylem yaptı

Belçika'da tarım politikalarını protesto eden çiftçiler, daha iyi koşullar talebiyle gösteriler düzenliyor. Belçikalı çiftçiler bu kez Başbakan Alexander De Croo'nun Flaman Bölgesi'ndeki konutunun yolunu kapattı. Traktörleriyle girişi engelledi.

Protesto üzerine Belçika Başbakanı, göstericilerle görüştü.

Çiftçileri, tarımdaki sorunlar konusunda bu hafta Brüksel'de yapılması planlanan toplantıya davet etti.

Görüşmenin ardından eylem olaysız sona erdi.

1 Şubat'ta Brüksel'de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sırasında da büyük bir protesto düzenlemiş, şehrin ana yollarını 1000'den fazla traktörle trafiğe kapatmıştı.

Avrupa Parlamentosu binasının önünde tekerlek ve odun yakan çiftçiler, çevreye taş, yumurta ve torpil fırlatmıştı.

