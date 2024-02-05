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Dünya
TRT Haber 05.02.2024 03:32

İsrail ablukayla Filistinlileri açlığa ve hastalığa mahkum etti

Filistinlilere karşı yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail, 7 Ekim'den bu yana yardım tırlarının girişini de engelliyor. İsrail'in saldırıları öncesinde Gazze'ye günde yaklaşık 600 yardım tırı giriş yaparken bu sayı 95'e düştü.

İsrail ablukayla Filistinlileri açlığa ve hastalığa mahkum etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail, bir yandan hava, kara ve denizden bomba yağdırıp Gazze'de Filistinlileri katlediyor... Diğer yandan abluka uygulayarak onları ölüme mahkum ediyor.

Gazze'ye yapılan yardımların girişine mani olarak insanlık suçu işlemeyi sürdürüyor..

Filistin Kızılayı, İsrail'in 4 aydır yoğun saldırı düzenlediği Gazze'ye giriş yapan tırlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi

Açıklamaya göre Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapıları üzerinden sadece 9 bin 831 yardım tırı Gazze'ye girdi. Yiyecek, su, yardım malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç taşıyan bu tırların 6 bin 947'si Mısır sınırındaki Refah'tan geldi.

Kerem Ebu Salim'den giriş yapan tırlarsa 2 bin 884'le sınırlı kaldı.

Verilere göre Gazze'ye giren yardım tırı sayısı günlük yaklaşık 95'e tekabül ediyor.

İsrail'in saldırıları öncesinde Gazze'ye günde yaklaşık 600 tır giriş yapıyordu.

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