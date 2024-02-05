İsrail ordusu, Gazze'deki Deyr el-Belah'ta son 24 saatte 30 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah'ta sivillerin evlerine hava saldırısı düzenledi ve yine aynı bölgedeki bir camiyi bombaladı.

Açıklamaya göre, İsrail'in, güvenli olduğunu iddia ettiği ve insanları göçe zorladığı bu bölgede son 24 saat içinde düzenlenen bu saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirdi.

Bunun, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı yürüttüğü soykırım savaşının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, bu korkunç katliamdan ve Filistin halkına karşı işlenen suçlardan İsrail'in yanı sıra uluslararası hukuka, insancıl hukuka ve tüm anlaşmalara aykırı olan bu katliamlara yeşil ışık yakan uluslararası camia ile ABD yönetiminin sorumlu olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşının ve akan kanın durdurulması için özgür dünyanın ülkelerine acil müdahale çağrısı yapıldı.