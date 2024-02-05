İsrail'e tepkiler dinmiyor

Gazze'deki soykırıma dikkati çektiler. İsrail'in Filistinlileri açlığa terk etmesine tepki gösterdiler. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
Dam Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek, tren istasyonuna yürüdü.
Göstericiler ellerinde, "Filistin özgürleşmeden, biz tam özgürleşemeyiz", "Soykırımı durdur" yazılı pankartlar taşıdı.
Netanyahu hükümeti aleyhinde slogan attı.
Hollanda'nın İsrail'e desteğini bir an önce kesmesini istedi.
Almanya'da da İsrail'in saldırılarına tepki vardı
Tarihi Köln Katedrali önünde "Filistin'e özgürlük" temasıyla bir araya gelen göstericiler, Gazze'deki zulme sessiz kalan Batılı ülkeleri eleştirdi.
ABD'de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.