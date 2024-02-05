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Dünya
TRT Haber 05.02.2024 03:37

İsrail'e tepkiler dinmiyor

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepkiler dinmiyor. Binlerce kişi, İsrail'in katliamını protesto etmek için yine sokaklardaydı. Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısı yapan göstericiler, zulme sessiz kalan Batı'ya da tepki gösterdi.

İsrail'e tepkiler dinmiyor

Gazze'deki soykırıma dikkati çektiler. İsrail'in Filistinlileri açlığa terk etmesine tepki gösterdiler. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Dam Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek, tren istasyonuna yürüdü.

Göstericiler ellerinde, "Filistin özgürleşmeden, biz tam özgürleşemeyiz", "Soykırımı durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Netanyahu hükümeti aleyhinde slogan attı.

Hollanda'nın İsrail'e desteğini bir an önce kesmesini istedi.

İsrail ablukayla Filistinlileri açlığa ve hastalığa mahkum etti
İsrail ablukayla Filistinlileri açlığa ve hastalığa mahkum etti

Almanya'da da İsrail'in saldırılarına tepki vardı

Tarihi Köln Katedrali önünde "Filistin'e özgürlük" temasıyla bir araya gelen göstericiler, Gazze'deki zulme sessiz kalan Batılı ülkeleri eleştirdi.

ABD'de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.

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