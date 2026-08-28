Az Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 28.08.2026 09:29

5 ilde "change" operasyonu: 29 araca el konuldu

İstanbul merkezli 5 ilde, trafik kazası, yangın, deprem ve doğal afetlerde ağır hasar gören araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak "change" yaptıkları belirlenen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 29 araç ele geçirildi.

5 ilde "change" operasyonu: 29 araca el konuldu
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul genelinde meydana gelen çalıntı ve "change" araçların ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 13 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak ‘change’ yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle "change" yaptıkları araçları vatandaşlara sattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, toplam 29 aracın bu yöntemle ‘change’ edildiği belirlendi.

29 araca el konuldu

İstanbul’un Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Adıyaman, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa’da 13 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 29 araca el konuldu. 

ETİKETLER
Dolandırıcılık Suç Örgütü
Sıradaki Haber
FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturmada 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:58
Brent petrolün varili 88,06 dolardan işlem görüyor
09:54
Kamu çalışanlarına uyum eğitimi izni: 3 saat izinli sayılacak
09:26
Küresel piyasalar Fed Başkanı Hole'nın açıklamalarına odaklandı
09:38
FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturmada 2 şüpheli yakalandı
08:37
İngiltere'de "sarhoş ve saldırgan" eşek arısı uyarısı
08:28
Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek: Sağanak bekleniyor
'Parçalı ay tutulması' dünya genelinde gökyüzünü süsledi
'Parçalı ay tutulması' dünya genelinde gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
Yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR'dan hedeflere tam isabet
Yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR'dan hedeflere tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ