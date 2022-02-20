Şili'nin Bio Bio bölgesinde binlerce ölü sardalya ve hamsi sahile vurdu. Sahil telef olmuş balıklar ile doldu.

Şililer gördükleri manzara karşısında şaşkındı. Metrelerce uzunluktaki sahilde adım atılacak yer kalmadı.

Küresel ısınma nedeniyle balıkların bulunduğu ortama uyum sağlayamadığı, bunun da ölümlerine yol açabileceğinden şüpheleniliyor. Çünkü okyanuslarda su sıcaklığının artması bazı canlıların hayatta kalmalarını zorlaştırıyor.

Hamsi ve sardalyanın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Küresel ısınma bazı canlı türlerini de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor.

Küresel ısınmanın balıklara etkileri üzerine İngiltere'de geçen yıl yapılan araştırma da çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştu. Özellikle hamsi ve sardalyanın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekilmişti.