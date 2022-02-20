Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 16:36Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Zelenskiy'den "ateşkes" çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin doğusu için acil ateşkes çağrısı yaptı.
Zelenskiy, Ukrayna'nın, barış sürecinin hayata geçirilmesinden yana olduğunu belirterek, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güçlerinin arasında çatışmaların yaşandığı doğu bölgesi için ateşkes çağrısında bulundu.
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