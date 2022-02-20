Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 11:46Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Reuters: Donetsk şehir merkezinden patlama sesleri duyuldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk şehir merkezinden patlama sesleri duyulduğu bilgisi paylaşıldı.
Reuters'ın haberine göre görgü tanıkları, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk şehir merkezinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu söyledi.
Bölgede hoparlörlerden vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Ukrayna çatışmalar nedeniyle Donbas Bölgesine sivillerin giriş çıkışlarda kullandığı önemli bir kontrol noktasını kapattı.
Patlamaların kaynağı netlik kazanmadı.
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