Dünya
Şili'de hükümet karşıtı gösteriler sürüyor01 Ocak 2020 Çarşamba 10:51 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 11:37
Şili'de metro bilet fiyatlarına yapılan zammın ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Binlerce protestocu, başkent Santiago'da gösteri düzenledi, güvenlik güçleriyle çatıştı.
Şili'de metro bilet fiyatlarına yapılan zamla başlayan gösteriler 2 ayı aşkın süredir devam ediyor.
Başkent Santiago'daki İtalya Meydanı'nda toplanan binlere protestocu güvenlik güçleriyle çatıştı.
Güvenlik güçleri, göstericilere önce tazyikli suyla müdahale etti, ardından sert müdahalede bulundu.
Olaylarda yaralananların olduğu belirtildi.
18 Ekim'de başlayan protestolarda en az 24 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.
Kaynak: TRT Haber