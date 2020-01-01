Dünya
Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi öldü01 Ocak 2020 Çarşamba 10:30 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 10:34
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, yaptığı açıklamada, militanların Darkad'ın Kara Tepe bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Esir, çatışmada 11 militanın öldürüldüğünü, 6 militanın da yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 16 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan taliban saldırı Tahar Darkad