ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini işgal etmişti.

Olay üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Mark Esper, "Başkomutanın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı üzerine 82'inci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Kuvvetinden bir tabur askerin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesine sevk edilmesi yetkisini verdim. Yaklaşık 750 asker bölgeye derhal intikal edecek ve Acil Müdahale Kuvvetinden ek güçler de önümüzdeki günlerde intikal etmek üzere hazır olacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ordusunun geç saatlerde yayınladığı videoda, Apache tipi helikopterlerin Büyükelçilik çevresini fişeklerle aydınlattığı ve MV-22 tipi tiltrotorların indirme yaptığı görüldü.

Kaynak: AA, Reuters