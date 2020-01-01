Dünya
Papa Francis, elini bırakmayan kadına böyle tepki gösterdi01 Ocak 2020 Çarşamba 10:31 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 11:38
Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki gösterdi. O anlar kameralara yansıdı.
Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluştu.
Kendisini karşılamaya gelen ziyaretçilerle el sıkışan Papa Francis, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurdu.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Papa Francis'in oldukça sinirlendiği görüldü.
Kaynak: DHA
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