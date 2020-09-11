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Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GFZ Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi, Kuzey Şili kıyılarında 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Deprem 44 km derinlikte yaşandı. Tsunami uyarısı yapılmadı.
Etiketler: Şili deprem Güney AmerikaSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 10:55
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