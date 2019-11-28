Bilim insanları Love Dalen ve Dave Stanton, 2018 yılında Sibirya'da buldukları yavru bir hayvanın 18 bin yıl önce öldüğünü ortaya çıkardı.

Soğuk nedeniyle vücudu neredeyse ilk günkü gibi duran hayvanın köpek mi yoksa kurt mu olduğu henüz bilinmiyor.

[Fotoğraf: Kennedy News]

Bir köpek olduğunun ortaya çıkması, araştırmacıların kurtların ne zaman evcilleştirildiği hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.

[Fotoğraf: Kennedy News]

Evrimsel genetik alanında çalışan Profesör Love Dalen, 18 bin yıllık hayvanla ilgili, "Bu oldukça özel bir çalışma, ona dokunduğunuzda yakın zamanda öldüğü hissine kapılıyorsunuz. Ama bu hayvan mağara aslanları, mamutlar ve yünlü gergedanlarla bir arada yaşadı. Onu bulduğumuzda kaç yaşında olduğunu bilmiyorduk. 18 bin yaşında olması her şeyi değiştiriyor." dedi.

Kaynak: Metro