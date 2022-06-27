Şehirde, aşırı sıcak havaların görülme sıklığının artmasıyla, sakinleri korumak için harekete geçildi.

Buna göre, tropik fırtınaların ve kasırgaların isimlendirildiği gibi, sıcak hava dalgalarına isim verilecek.

Bir yıl sürecek pilot projede ayrıca, sıcak hava dalgaları 3 kategoriye ayrılacak.

Sevilla Belediye Başkanı Antonio Munoz, girişimin, emisyonların azaltılmasından karbonsuzlaştırmaya kadar iklim değişikliğine karşı koymayı amaçlayan daha geniş bir önlem dizisinin parçası olduğunu açıkladı.

Şehirde sıcaklıklar sıklıkla 40 derecenin üzerine çıkıyor. Ülkede ölçülen en yüksek sıcaklık ise geçen yıl 47,4 dereceyle, bölgeye yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Montoro'da kayda geçmişti.