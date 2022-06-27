Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 05:53Son Güncelleme: Kaynak: BBC
NASA, Avustralya'daki uzay üssünden ilk roketi fırlattı
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı, ilk kez ABD dışında bir ticari uzay üssünden fırlatma yapmak için Avustralya'daki üssü kullandı.
Söz konusu üçlü roket, ülkenin kuzeyinde yer alan Arnhem Uzay Merkezi'nden, bugün erken saatlerde fırlatıldı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bunun, yalnızca Güney Yarımküre'de gerçekleştirilebilecek astrofizik çalışmalarına olanak sağlayacağını açıkladı.
Operasyon, Avustralya'da son 25 yılın ilk fırlatması olarak da kayda geçti.
Bir sonraki fırlatmanın 4 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Arnhem Uzay Merkezi, dünyada ticari olarak sahip olunan ve işletilen ilk ve tek ekvatoral fırlatma sitesi olarak biliniyor.
NASA, söz konusu operasyonların ardından tüm materyali ve kalıntıları toplayıp ABD'ye geri götürme sözü verdi.
Etiketler: ABD Avustralya NASA Uzay Çalışmaları
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