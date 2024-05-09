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Dünya
AA 09.05.2024 14:54

Senegal'de yolcu uçağı pistten çıktı

Senegal'in başkenti Dakar'da yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 10 kişi yaralandı.

Senegal'de yolcu uçağı pistten çıktı
[Fotograf: AA]

Senegal Ulaştırma Bakanlığı, 85 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağının Dakar'daki havaalanında pistten çıktığını ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Bakanı El Malick Ndiaye, 79 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin ekibinin bulunduğu Air Senegal'e ait uçağın Bamako'ya gittiğini söyledi.

Senegal'de yolcu uçağı pistten çıktı

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı, diğer yolcuların ise bir otele götürüldüğü belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda uçağın bir motorunun parçalandığı ve bir kanadının da hasar aldığı görülüyor.

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