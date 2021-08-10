Büyük Selçuklu Devletinin hükümdarı Sultan Sencer, 1086-1157 yılları arasında melik olduğu 39 yıl boyunca tahtta kaldı.

Büyük Selçuklu Devletinin görkemini yansıtacak biçimde inşa edilmesini istediği türbesinin adını da kendisi koydu.

“Dar ul Ahiret”

Ahiret Evi anlamında “Dar ul Ahiret” dediği türbesi, halk arasında “Devlethane” adıyla nam saldı.

10 yılda inşa edilen türbe, olağanüstü yapısıyla Selçuklu mimarisinden bir şaheser olarak nitelendiriliyor.

Mimar Muhammed İbn Atsız Es-Sarahsi tarafından yapılan türbenin 17 metre çapındaki yıldız biçiminde kaburgalı kubbesi, o güne kadar inşa edilen kubbelerin en büyüğü olarak kabul ediliyor.

Günümüze ulaşamamış olan dış kubbe, turkuaz renkli bir tuğlayla kaplıydı. 1220’de yaşanan Moğol istilasında türbenin dış kubbesi çöktü.

TİKA restore etti

Türkmenistan' ın Merv kentinde bulunan Sultan Sencer’in türbesi 2002 – 2004 yılları arasında TİKA tarafından restore edildi.

UNESCO tarafından onay alan TİKA’nın bu projesiyle türbenin restorasyonu 2004 yılında tamamlandı.