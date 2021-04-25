İletişim Başkanlığının düzenlediği sergi, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatları ilk şehit ettikleri yer olan Los Angeles'ta çok sayıda davetlinin katılımıyla kapılarını açtı.

1973 ile 1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan Türk diplomatlara adanan sergi yoğun ilgi gördü.

Başta Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Azerbaycan Los Angeles Başkonsolosu Nesimi Agayev olmak üzere Pakistan ve Suriye'den temsilcilerin ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende konuşan Oğuz, serginin önemine işaret etti.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Oğuz, 1973 yılında Los Angeles'ta başlayan Ermeni terör dalgasının ilerleyen yıllarda devam ettiğini ve 30'dan fazla diplomat ile yakınını hedef aldığını belirtti.

Serginin önümüzdeki günlerde Washington ve New York’ta da açılması bekleniyor.