'Şehir yok edici' asteroidin dünyaya çarpma ihtimali yüzde 0,001'e düştü

Geçen hafta, NASA bu asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalini yüzde 3,1, ESA ise yüzde 2,8 olarak açıklamıştı. Ancak, dünya genelindeki teleskoplardan elde edilen yeni gözlemler, asteroidin olası çarpma bölgesini daraltarak doğrudan çarpma ihtimalini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.

ESA, çarpma olasılığının artık yüzde 0,001’e düştüğünü ve Torino Etki Tehlike Ölçeği’nde tehdit seviyesinin sıfırlandığını belirtti. Geçen hafta bu ölçek 10 üzerinden 3 seviyesindeydi.

2024 YR4 asteroidinin keşfi ve büyüklüğü

Aralık ayında keşfedilen 2024 YR4 isimli asteroidin 40 ila 90 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor. Bu büyüklükteki bir gök cismi, eğer bir şehre çarpsaydı büyük çaplı yıkıma yol açabilirdi.

İlk hesaplamalara göre, çarpma tarihi 22 Aralık 2032 olarak belirlenmişti. Ancak güncellenen verilerle, asteroidin Dünya’nın yanından geçeceği neredeyse kesinleşti.

Gözlemler devam edecek

Riskin büyük ölçüde ortadan kalkmasına rağmen, James Webb Uzay Teleskobu, önümüzdeki aylarda asteroid üzerinde gözlemler yapmaya devam edecek.

Gezegen savunması güçleniyor

Bilim insanları, asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimali devam etseydi bile artık gezegenimizin böyle tehditlere karşı savunma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. NASA, 2022'de DART misyonuyla zararsız bir asteroide çarparak yörüngesini başarıyla değiştirdi.

ESA'nın Gezegen Savunma Ofisi Başkanı Richard Moissl, asteroidin gözlemlenmesi ve çarpma ihtimalinin dışlanmasının “heyecan verici ve eğitici bir deneyim” olduğunu belirtti. Moissl, bu tür tehditleri daha erken tespit edebilmek için Vera Rubin ve Flyeye gibi yeni teleskopların yakında devreye gireceğini, ayrıca Avrupa’nın erken uyarı misyonu NEOMIR’in bu süreçte kritik bir rol oynayacağını söyledi.

Geçmişte benzer bir tehdit: apophis

Daha önce, 2004 yılında keşfedilen Apophis asteroidi, 2029 yılında Dünya'ya çarpma ihtimali olan en büyük tehlikelerden biri olarak değerlendirilmişti. O dönemde çarpma olasılığı yüzde 2,7 olarak hesaplanmış ancak daha fazla gözlem yapıldıkça bu ihtimal de tamamen ortadan kaldırılmıştı.