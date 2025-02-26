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Dünya
Guardian 26.02.2025 07:29

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bilinmeyen hastalık 50'den fazla kişinin ölümüne neden oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeybatısında bilinmeyen bir hastalık nedeniyle son beş hafta içinde 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hastalığın ilk olarak yarasa yiyen üç çocukta ortaya çıktığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bilinmeyen hastalık 50'den fazla kişinin ölümüne neden oldu

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, 16 Şubat itibariyle iki farklı salgında toplam 431 vaka ve 53 ölüm kaydedildi. WHO sözcüsü Tarik Jašarević, "Vakaların günler içinde hızla artması büyük bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor. Kesin neden henüz bilinmiyor" dedi.

Salgının en çok etkilendiği Bomanate köyünde, Basankusu sağlık bölgesinde 419 vaka ve 45 ölüm bildirildi. Hastalık semptomları ateş, kusma ve iç kanama olarak tanımlanırken, hastalığa yakalanan kişilerin genellikle 48 saat içinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastalığın nedeni belirsizliğini koruyor

Hastalığa neden olan etkenin tespit edilmesi için çalışmalar sürerken, Ebola ve Marburg virüslerine dair test edilen 13 numunenin negatif çıktığı bildirildi. WHO, sağlık ekiplerinin yerelde diğer olası nedenleri araştırdığını, bunlar arasında sıtma, gıda zehirlenmesi, tifo, menenjit ve diğer viral kanamalı ateşler bulunduğunu belirtti.

İlk vakalar yarasa yiyen çocuklarda görüldü

21 Ocak’ta Boloko köyünde 12 vaka ve 8 ölüm bildirilmişti. Bu vakaların, ayın başında üç çocuğun ölmesiyle başladığı ve bu çocukların hastalanmadan önce bir yarasa yediği bildirildi.

WHO, iki salgın arasında kesin bir bağlantı kurulamadığını belirtti. Jašarević, "Bu başka bir enfeksiyon mu yoksa toksik bir etken mi? Araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

Daha önce, 2023 yılında KDC’de nedeni bilinmeyen bir hastalık salgını çıkış nedeni olarak sıtma tespit edilmişti. Yetkililer, yeni salgının nedenini belirlemek ve yayılımını durdurmak için kapsamılı çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

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