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Dünya
Guardian 26.02.2025 07:19

Avustralya'da 220 çocuk yanlışlıkla insan kaçakçısı olarak tutuklandı

Avustralya hükümeti, daha önce yetkililer tarafından yetişkin olarak değerlendirilen ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Endonezyalı çocuk sayısının ikiye katlandığını açıkladı.

Avustralya'da 220 çocuk yanlışlıkla insan kaçakçısı olarak tutuklandı

2023 yılında federal mahkeme, 2010-2012 yılları arasında yetişkin olarak yanlışlıkla sınıflandırılan ve gözaltına alınan yaklaşık 220 Endonezyalı çocuğa 27.5 milyon dolarlık tazminat ödenmesine karar vermişti. Ancak yeni kayıtlar, bu sayının 440'a ulaştığını gösteriyor.

Yaş tespitinde hatalar ve hatalı gözaltı kararları

Federal polis, bu çocukların yaşlarını belirlerken, bilek röntgenlerinden elde edilen bilimsel olarak gücünün tartışmaya açık olduğu bir yönteme dayandı. Ancak gerçekte bazıları sadece 12 yaşındaydı ve Avustralya politikasına göre Endonezya'ya geri gönderilmeleri gerekiyordu. Bunun yerine, maksimum güvenlikli yetişkin hapishanelerine gönderildiler ve yıllarca burada kaldılar.

Mağdur sayısı arttı

Federal mahkeme, yanlış tutuklanan Endonezyalıları tespit etmek ve tazminatların dağıtımını sağlamak için bir süreç başlattı. Bu süreci yürüten avukat Mark Barrow, son duruşmada Avustralya hükümetinin yeni kayıtları paylaştığını ve tazminat almaya hak kazanan kişi sayısının 440'a yükseldiğini belirtti.

Federal hükümetin avukatı Jonathan Kirkwood SC ise, bu durumun hükümetin gecikmesiyle ilgili olmadığını ve Endonezyalı bir avukatın sağladığı yeni bilgilerin de etki ettiğini savundu.

Hata sonucu hapis cezalsı aldılar

Yanlış tutuklamaların temel nedenlerinden biri, Howard hükümeti tarafından getirilen zorunlu asgari ceza yasaları oldu. Bu yasalar, insan kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan kişilere en az beş yıl hapis cezası verilmesini zorunlu kıldı. Çocuk yaşta olan pek çok Endonezyalı, çalışma vaadiyle kandırılarak kaçakçılık işlerinde kullanıldı ve yetişkin olarak yargılanmaları sağlandı.

Guardian Australia tarafından elde edilen belgeler, bu çocukların yetkililere defalarca yaşlarını söylediklerini ancak doğum tarihlerinin resmi kayıtlarda değiştirildiğini ortaya koydu. Bu değişiklikler, yaşların hatalı bilek röntgeni analizleriyle uyumlu hale getirilmesini sağlamak için yapıldı.

Bağımsız davalarda bazı Endonezyalıların mahkumiyetleri bozuldu ve mahkeme, "önemli bir adli hata yaşandığını" kabul etti. Bu kararlar, yanlış tutuklanan diğer çocuklar için de umut ışığı olabilir.

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