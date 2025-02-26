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Dünya
AA 26.02.2025 07:35

Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Şili'de, ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

Ulusal basında çıkan habere göre, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi 8 milyondan fazla kişiyi etkilerken hayatı durma noktasına getirdi.

Hükümet, ülkenin neredeyse tamamının elektriksiz kalmasının ardından OHAL ilan etti ve başta başkent Santiago olmak üzere birçok bölgede sokağa çıkma yasağı getirdi.

Elektrik kesintileri, ulaşım ve günlük yaşamı sekteye uğratırken özellikle Santiago'da trafikte büyük kaos yaşandı.

Şili'de bankacılık, finans, madencilik ve ticari faaliyetler durdurulurken, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla binlerce polis ve asker kritik noktalarda görevlendirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, bazı bölgelerde elektriğin yeniden verilmeye başlandığı ancak bunun sonucunda birçok buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer ev aletinin zarar gördüğü bildirildi.

Boric, elektrik kesintisinden özel sektörü sorumlu tuttu

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, milyonlarca insanı mağdur eden bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Boric, "Bugün yaşananlar hepimizi öfkelendiriyor. Bir ya da birkaç şirketin sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca insanın günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Sorumluların hesap vermesini sağlayacağız. Ayrıca kurumların düzgün işlemesini ve bu acil durumun bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi.

Elektrik kesintisinden "ISA Chile" şirketini sorumlu tutan Boric, "Bazı bölgelerde elektriğin yeniden sağlandığını biliyoruz ancak durum hala istikrarsız. Bu nedenle dikkatli hareket etmeliyiz. Askeri personel, polis ve soruşturma ekipleri sahada görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

Binlerce yolcu olumsuz etkilendi

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kesinti, sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan binlerce yolcuyu mağdur etti.

Duraklarda uzun kuyruklar oluşurken, otobüs ve taksi hizmetlerinin de aksaması nedeniyle birçok kişi evlerine dönmekte zorlandı.

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