Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürü Carmen Best ile birlikte kent sakinleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından, cumartesi gününe kadar uygulanması planlanan sokağa çıkma yasağını kaldırmaya karar verdiklerini duyurdu.

Açıklamada, "Emniyet Müdürü Best, barışçıl protestoların, sokağa çıkma yasağı olmadan, kamu güvenliği sağlanarak denge içinde sürdürülebileceğini düşünüyor. Bu gece barışçıl gösterilere katılacaklar için, lütfen protestonuzu sürdürebileceğinizi bilin. Biz sizin sesinizi duyurmaya devam etmenizi istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Washington Eyaleti Vali Yardımcısı Cyrus Habib, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, karardan memnuniyetini dile getirerek, "Önleyici sokağa çıkma yasakları yalnızca her şeyi daha kötü hale getiriyor. Diğer şehirler de Seattle'ın yaptığını yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan kentte dün gece saat 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çok sayıda protestocu, Kent Meclisinin bulunduğu bölgede protestolara devam etti.

"Siyahların hayatları değerlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, polis teşkilatının bütçesinde kesintiye gidilerek, sosyal programlara kaynak ayrılması çağrısında bulundu.