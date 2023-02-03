Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

İtalya ve Almanya’nın siyasi, ekonomik ve kültürel olarak yakın bağları bulunan iki ülke olduğunu ifade eden Scholz, iki ülke hükümetlerinin yakın işbirliği içinde çalışmaya devam etme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Scholz, AB'de demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları temelinde ortak değerler kapsamında insancıl ve krizlere dayanıklı bir iltica sisteminin oluşturulması için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Göç, Avrupa'da sadece birlikte üstesinden gelebileceğimiz bir sınamadır. ” dedi.

Bunun sorumluluk ve dayanışma dengesi içinde olması gerektiğini vurgulayan Scholz, “Burada (AB'de) kalma hakkı olmayanlar elbette geldikleri ülkeye dönmelidir. Bu konuda anlaşmalar yapmak zorundayız. Bunun karşılığında AB’ye göç etmenin yasal yolları olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'nın göçe ihtiyacı var." diye konuştu.

Meloni: Göçün temel nedenleri ele alınmalı

İtalya Başbakanı Meloni de göçün temel nedenlerini ele almadan bu konunun çözülemeyeceğini belirterek, "Temel nedenleri ele almadan bu hareketi (göçü) durduramazsınız." şeklinde konuştu.

İtalya'nın insanların göç ettiği ve transit olarak kullandığı ülkelerle işbirliği içinde olmak ve yoksullukla mücadele etmek istediğini vurgulayan Meloni, "Avrupa'nın bu tür sorunları çözme kapasitesine sahip olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.