Fransa Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmede ikilinin Ukrayna'ya askeri desteklerini ele aldığı ve Ukrayna'ya 2023 baharında SAMP/T – MAMBA hava savunma sistemini göndermek için görüşmeleri tamamladığı belirtildi.

Fransa ve İtalya Ukrayna'nın egemenliğini savunması için yardıma kararlı

SAMP/T – MAMBA'nın ilk Avrupa uzun hava savunma sistemi olduğu kaydedilen açıklamada, bu hava savunma sisteminin Ukrayna topraklarının ciddi bir bölümünü kapsayarak Ukrayna'nın Rus İHA, füze ve uçaklarına karşı savunma sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Fransa ve İtalya Savunma Bakanlarının Ukrayna'nın Rusya'ya karşı egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması için yardım etmekteki kararlıklarını yenilediği kaydedildi.